Mecliste kabul edilerek yasalaşan "Uludağ Alan Başkanlığı" teklifi tepki çekti

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

KANUNLA NELER DEĞİŞECEK?

Kanunla doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ Alanı'nın, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin konular düzenleniyor.

Kanunla, milli park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetkileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Uludağ Alan Başkanlığı'na devrediliyor.

Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler bundan sonra, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

ÇEVRECİLER TEPKİLİ

Doğa Derneği sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Uludağ'ı ve barındırdığı ekosistemleri yok edecek teklif yasalaştı.1961 yılından bu yana milli park olan Uludağ, mevcut statüsünden çıkarılarak yeni kurulacak olan Alan Başkanlığı'na devredildi. Milli park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Ekosistem üzerinde önemli bir tehdit olan yapılaşma, imar gibi her türlü kararı vermek bu başkanlığın yetkisine alındı. ludağ'da bugüne kadar 1308 bitki türü tespit edilmiş olup; bunlardan 32'si Uludağ'a endemik, 169'u Türkiye'ye endemik. Önemli Doğa Alanı olan alan aynı zamanda kuşlar ve kelebekler için uluslararası öneme sahip. Uludağ'ı yok edecek bu yasa iptal edilmeli ve Uludağ milli park olarak kalmalı. Barındırdığı ekosistemlerle yaşamaya devam etmeli. Bu tür kanunlara karşı doğanın var olma hakkı anayasal güvence altına alınmalı."

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından 17 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu teklif ve gerekçesi incelendiğinde, asıl amacın alandaki turistik gelişimi (özellikle daha fazla sayıda insana hizmet verecek kış turizmi) kolaylaştırmak olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti. Açıklamada, Uludağ Alan Başkanlığı uygulamasının yapılaşmayı hızlandırarak ormanlara, yaban hayata, bitkilere, su kaynaklarına ve kentin iklim değişikliğine karşı uyum becerisine zarar vereceği kaydedilmişti.

CHP VE HDP TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Parti Grubu adına konuşan CHP Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, "Uludağ Alan Başkanlığı" aleyhinde konuştu. Jeolojik miras Uludağ'ın yok edileceğini vurgulayan Şevkin, tüm uyarılara rağmen iktidarın koruma adı altında olan Uludağ'ı beton bloklara teslim etme anlayışı güttüğünü söyledi.

Uludağ'ın buzul gölleri, buzul çökelleri, mağaraları, şelaleleri, kaplıcaları, doğal mineralli suları ve milyonlarca yılda meydana gelmiş çok sayıda jeolojik oluşumları bünyesinde barındırdığını dile getiren Dr. Şevkin, "Uludağ, İnegöl'den Karacabey'e kadar uzanan bir alanda Bursa ovasını oluşturuyor. Aynı zamanda buradaki yer altı sularını ve merkezdeki içme sularının kaynaklarını da besleyen bir dağ. Yeraltı suları çok kıymetli. Suların gerçekten tükenmekte olduğu bir süreçte bu doğal dengeyi bozmak ülkemize büyük zarar verir" diye konuştu.

TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu üyesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Uludağ'a yazık olacak" paylaşımını yaptı.

"HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da "İktidar şimdi de gözünü Uludağ'a dikti. Uludağ milli park statüsünden çıkarılıp; yetkiler, otel patronlarına devrediliyor. Uludağ'da, Kapadokya'da, Akbelen'de rant uğruna doğayı, tarihi, kültürel varlıkları yok edenler,Alman polisi gibi çamurlara batasınız!" diye konuştu.

TARKAN: YASA İPTAL EDİLMELİ

Twitter hesabından kanuna tepki gösteren megastar Tarkan "Uludağ'ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli." ifadelerini kullandı.