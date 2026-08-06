Haberler

MEB ve Türk Kızılay'dan Öğrencilere Oyunlarla Afet Farkındalığı Çalıştayı

MEB ve Türk Kızılay'dan Öğrencilere Oyunlarla Afet Farkındalığı Çalıştayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Kızılay iş birliğinde 'Oyunlarla Afet Farkındalık Eğitimi İçerik Değerlendirme ve Uygulama Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı' gerçekleştirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Kızılay iş birliğinde 'Oyunlarla Afet Farkındalık Eğitimi İçerik Değerlendirme ve Uygulama Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı' gerçekleştirildi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; çalıştaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ve çok sayıda davetli katıldı. 'Oyunlarla Afet Farkındalığı' temalı proje kapsamında geliştirilen eğitici oyunlar ve etkileşimli senaryoların eğitim ortamlarında kullanılmasıyla okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin afet yönetimi süreçlerini oyunlar aracılığıyla akranlarıyla iş birliği içinde öğrenmeleri hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin güvenli davranış refleksi geliştirmeleri; okul, ev ve yakın çevrelerini gözlemleyerek çevresel riskleri analiz edebilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Bakanlığın ilgili birimleri, taşra teşkilatlarında görevli MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) gönüllü öğretmenleri ile diğer paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, 10 farklı temada geliştirilen eğitsel oyunların pedagojik uygunluğu, içerik ve müfredat uyumu ile uygulanabilirliği açısından değerlendirildi. Ayrıca, bu eğitsel oyunların yaş gruplarına uygun ve eğitim ortamlarında etkin şekilde kullanılabilecek materyaller haline getirilmesi planlanıyor.

'İLK ADIM, AFET KÜLTÜRÜNÜ TOPLUMSAL BİR REFLEKSE DÖNÜŞTÜRMEKTİR'

Bakan Yardımcısı Demirli, afetlere her an hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, "Bütüncül bir afet yönetimi vizyonunun ilk adımı, okul öncesi çağlardan itibaren evlatlarımıza afet kültürünü aşılamak, kuramsal bilgiyi tatbikatlarla desteklemek ve bu bilinci toplumsal bir reflekse dönüştürmektir. Devletimizin tüm imkanlarıyla yürüttüğü bu stratejik mücadelede, eğitim sistemimizin her kademesinde dirençli toplum hedefine ulaşmak asli gayemizdir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

Antalya tatili zehir oldu! Faturayı görünce soluğu CİMER'de aldı
Akaryakıt istasyonlarında büyük vurgun! Hileli pompalar tek tek ortaya çıktı

Pompadaki gizli oyun ortaya çıktı! Denetimde tek tek yakalandılar
Aziz Yıldırım'ın şikayeti sonrası yeni gelişme! Savcılık harekete geçti

Aziz başkan şikayet etti devlet harekete geçti
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti

Kanlı pusu! Kendisini reddeden evli öğretmeni okulda katletti
Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi

Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi
Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi

Skandal görüntü! Düğünü basıp damat dahil herkesi aldılar