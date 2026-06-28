TETZ 2026 İstanbul'da Son Buldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, dünyanın farklı ülkelerinden eğitim, teknoloji ve yapay zeka alanındaki uzmanları İstanbul'da buluşturan Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026) sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışı 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra farklı ülkelerden eğitim bakanları, bakan yardımcıları ve üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılan zirvenin üçüncü gününde paneller gerçekleştirildi.

Günün ilk panelinde, "Yeni Dünya Becerileri" başlığında biyolog ve yazar Prof. Dr. Sinan Canan yer aldı.

Geleceğin Çalışma Kültürü ve Liderlik Uzmanı Bruce Daisley ve Küresel Dijital Ticaret ve Teknoloji Lideri James Hardy'nin katılımıyla yapılan "Dijital Çağda Barış, Güven ve İş Birliği: Şirketler Perspektifi" başlıklı panelde, devletler ve büyük teknoloji şirketlerinin eğitim alanındaki işbirliği ele alındı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Yapay Zeka ve Sanat" başlıklı panelde ise dijital sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Selçuk Artut değerlendirmelerde bulundu.

Günün son paneli, "Kamu ve Teknoloji Perspektifinden Eğitimin Dijital Geleceği" başlığında, özel sektör temsilcileri Serkan Çakır ile Levent Kanpolat'ın katılımıyla yapıldı.

"Türkiye'nin bu alandaki önderliğini bir adım daha ileri taşıdık"

Zirve, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın konuşma yaptığı kapanış oturumuyla sona erdi.

Canlı, bu sene 7'ncisini düzenledikleri zirveyi istedikleri markaya konumlandırmak için geçen yıl uluslararası anlamda ilk çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Bu yıl zirvenin geçen yıla kıyasla yüzde 20 büyüdüğünü dile getiren Canlı, "Geçen sene 20 bine yakın ziyaretçimiz vardı, bu sene 25 binle kapatıyoruz." dedi.

Fuar alanında 40'a yakın eğitim paydaşıyla birlikte eğitim teknolojileri alanındaki yenilikleri sunduklarını belirten Canlı, bunun içinde okulların fiziki güvenliğinden okullardaki sağlık uygulamalarına, yapay zeka destekli bireysel öğrenme araçlarından içerik üretim süreçlerine kadar pek çok ekosistem paydaşının bulunduğunu vurguladı.

Teknolojinin eğitimdeki payının her geçen gün arttığına işaret eden Canlı, dünyanın dönüşüme muhtaç olduğunu görür hale geldiğini ifade etti.

Canlı, "Biz de Türkiye olarak uluslararası alanda söz sahibi olduğumuzu dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in uluslararası toplantılarda dile getirdiği önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Canlı, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemlerimizden yetiştirdiğimiz bireyler şu anda dünyadaki krizlerle mücadele ediyor. Biz gelecekte bu krizlerin, bu sorunların daha aza inmesi, insan hakları ihlallerinin azalması, soykırımların yaşanmaması, bu savaşların gerçekleşmemesi için nasıl bireyler yetiştirmeliyiz? Eğitim sistemlerimiz, sadece özel sektörün istihdamına odaklı becerilerle donatılmış değil, adalete, hukuka, demokrasiye, insan haklarına daha saygılı, gelecekte barış inşa edebilecek nesiller yetiştirmek için müfredatlarını nasıl güncellemeli? Yapay zeka araçları dediğimizde yerel kültürlere, sosyal dokuya daha saygılı, daha uyumlu ürünleri biz bu küresel markalara nasıl ürettirebiliriz? Uluslararası misafirlerimizle tartıştığımızda, Türkiye'deki örneklerimizi gösterdiğimizde, yapay zeka uygulamalarını, yeni nesil içeriklerimizi ya da eğitim teknolojisi uygulamalarımızı aktardığımızda, onlar da Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini paylaşmak, bunları kendi ülkelerinde uygulamak istediklerini dile getiriyor."

Canlı, zirve boyunca eğitim alanında uluslararası dönüşümü tecrübe etmiş kişilerin bu alandaki deneyimlerini dinlemenin de çok önemli olduğunu belirtti.

Zirvede ayrıca 100'e yakın ikili görüşme gerçekleştirildiğini bildiren Canlı, "Böylece hem zirveyi hem fuarı hem de bakanlar oturumunu planladığımız gibi bir formatta gerçekleştirerek, Türkiye'nin bu alandaki önderliğini bir adım daha ileri taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

TETZ 2026'nın kapanış bildirgesi

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'nın sona ermesinin ardından bir kapanış bildirgesi yayımlandı.

Zirvenin 7'nci yılında eğitim, teknoloji ve uluslararası işbirliğini ortak vizyon etrafında buluşturarak başarıyla tamamlandığı vurgulanan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl zirvemiz geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 büyüme kaydederek önemli bir gelişim göstermiş, fiziksel ve dijital erişim kanallarıyla birlikte 25 bine yakın öğretmen, öğrenci, eğitim paydaşı ve teknoloji meraklısına ulaşmıştır. Zirve boyunca interaktif sınıflarımızda gerçekleştirilen 20'nin üzerinde uygulamalı eğitim, atölye ve deneyim etkinliği katılımcılarla buluşmuş, eğitim teknolojilerindeki yenilikçi uygulamaların öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından doğrudan deneyimlenmesine imkan sağlanmıştır.

Yapay zekadan dijital öğrenme araçlarına, yeni nesil sınıf çözümlerinden eğitimde veri kullanımına kadar pek çok teknolojik gelişme ilk kez geniş kitlelerle paylaşılmıştır. TETZ 2026'nın ana teması olan 'Eğitimin Barışa Katkısı', şu 3 temel eksende ele alınmıştır: 'Devletler ve kamu politikaları', 'Sivil toplum kuruluşları' ve 'Özel sektör ve küresel teknoloji şirketleri.'"

Kapanış bildirgesinde, "TETZ 2026, eğitimin yalnızca bireysel gelişimin değil, aynı zamanda küresel barış, karşılıklı anlayış ve ortak geleceğin en güçlü araçlarından biri olduğunu ortaya koymuştur." denildi.