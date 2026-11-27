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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen, Edirne'de öğretmenlerle bir araya geldi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret kapsamında kentte bulunan Akmanşen, Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Akmanşen, okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, imam hatip lisesi meslek dersleri ve Arapça öğretmenleriyle görüştü.

Görüşmede, eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Edirne KADEM'de "Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim" eğitimi verildi

Edirne Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim" eğitimi düzenlendi.

KADEM Edirne Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, eğitimi gönüllü eğitimci ve sosyal hizmet uzmanı Melike Akarsu verdi.

Eğitimde, sosyal destek mekanizmaları ve kamu hizmetlerine erişim konularında bilgilendirme yapıldı.

MHP Edirne İl Başkanlığından Kapıkule Gümrük ve Turizm İşletme Müdürlüğüne ziyaret

MHP Edirne Başkanlığı tarafından Kapıkule Gümrük ve Turizm İşletme Müdürü Ertuğrul Irkçıçatal ziyaret edildi.

MHP Edirne Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, Irkçıçatal'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür edilerek görevinde başarılar dilendi.

Kaynak: AA