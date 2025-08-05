Ücretsiz Öğrenci Yerleştirme Kılavuzu Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrencilerin kurumlara yerleşme işlemlerine yönelik "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu" hazırladı.

Kılavuz doğrultusunda, ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında öncelikli olan şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, 5-14 Ağustos'ta başvuru yaparak, Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarına merkezi yerleştirmeyle kayıt olabilecek.

Öğrenciler, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrencilerden, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 1 ile ortaokul 5'inci sınıfta öğrenim görecek olanlar, başvuru işlemlerini kaydının bulunduğu okuldan yapacak.

Hazırlık sınıfında veya 9'uncu sınıfta öğrenim görecek öğrenciler ise ortaöğretime kayıt yapmış olmaları durumunda ilgili okuldan, kayıt yapmamışlarsa bitirdikleri ortaokuldan başvuruda bulunabilecek.

Tercih işlemleri, 15-20 Ağustos'ta e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin veli ya da vasisi tarafından yapılacak. Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öte yandan, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından "Özel MTSK Modülü" üzerinden yürütülecek.

Aday kursiyerlerden 18 yaşını doldurmuş olanlar kendileri adına başvuru yapabilecek, 18 yaşını doldurmayanların başvuru işlemleri ise veli ya da vasileri tarafından yapılacak. Aday kursiyerlerin en fazla 5 kurs tercih hakkı bulunacak.

Özel öğretim kursu, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi, öğrenci etkinlik merkezi, dil, konuşma ve ergoterapi merkezi, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi gibi diğer özel kurumlara başvuru ve tercih işlemleri de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince "e-Özel Modülü"nden yapılacak.