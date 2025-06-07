MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler

MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler
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MEB, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, 5 soruda tüm merak edilenleri yanıtladı. 8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği sınav 973 yurt içi sınav merkezlerinde 2 oturum halinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, LGS sınavı sürecine dair önemli bilgileri öğrenciler ve velilerle paylaştı. Açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

5 SORUDA SINAVA İLİŞKİN TÜMMERAK EDİLENLER

1- Sınav ne zaman yapılacak?

15 Haziran 2025

2- Nerede yapılacak?

973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda. 13 yurt dışı sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda.

3- Nasıl yapılacak?

İki oturum halinde yapılacak.

Birinci oturumun başlama saati 09.30. Sınav süresi 75 dakika. İçeriği 50 soruluk sözel alan. (Türkçe, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil)

İkinci oturumun başlama saati 11.30. Sınav süresi 80 dakika. İçeriği 40 soruluk sayısal alan. (Matematik ve fen bilimleri)

4- Kimler sınava girecek?

İsteğe bağlı olarak 2-18 Nisan 2025 arasında başvurularını yapmış 8. sınıf öğrencileri.

5- Sınavlar ne zaman açıklanacak?

11 Temmuz 2025'te

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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