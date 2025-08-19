MEB'den 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin genelge

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesi amacıyla hazırlanan '2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlandı. Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun olan okullarda 'zilsiz okul' uygulaması hayata geçirilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesinin makul düzeye indirilmesi, okul zillerinin Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilmesi uygulamasına geçilecek.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. MEB, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, kurum çalışanları ve velilerin ortak duygu ve düşüncelerle 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlanmaları, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesi amacıyla '2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu genelge hazırladı. Genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlandı.

'AİLE YILI' TEMASINA UYGUN ETKİNLİKLER YAPILACAK

Genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 'erdem-değer-eylem' çerçevesinde ifade edilen huzurlu aile ve toplum idealine ulaşabilmek amacıyla milli kültürde ailenin yeri, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanın artırılması, dijital risk ve tehditlere yönelik bilinç oluşturulması, Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca yürütülecek etkinlikler, planlanacak görev, etkinlik ve projeler ile öğrenci kulüplerinin çalışmalarında '2025 Aile Yılı' temasına uygun olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik Bakanlık politikalarının takip edilmesi, proje ve etkinliklerin hayata geçirilmesi gerçekleştirilecek.

İLK DERS KONUSU 'ORMAN YANGINLARINA KARŞI YEŞİL VATANI KORUMAK'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 'erdem-değer-eylem' çerçevesinde ifade edilen 'duyarlılık' değeri kapsamında 'çevreye ve canlılara değer vermek' eyleminin yansıması olarak doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi, orman temizliği gibi çalışmaların eğitim ve öğretim yılı boyunca yürütülmesi planlanarak eğitim öğretim yılının ilk dersi, 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' temasıyla yapılacak ve ilk hafta boyunca farkındalık eğitimi ve etkinliklerine yer verilecek.

YERLİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TANITILACAK

Genelgeye göre ayrıca, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve öğrencilerde milli bilincin oluşmasında önemli katkısı bulunan 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliklerinde yerli üretim ve tüketimin önemi, tasarruf bilincinin artırılması ve milli ekonominin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gibi temalar hassasiyetle işlenirken yerli sanayi ve teknoloji ürünleri de tanıtılacak.

Okullarda tören, kutlama, anma günleri gibi etkinliklerdeki müzik, video, broşür, pankart gibi materyaller, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulan 'Eser İnceleme Komisyonu'nun onayı ile kullanılacak. Ayrıca öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında ücret talebine ilişkin şikayetler valiliklerce değerlendirilecek.

OKUL KIYAFETİNİN ÖZELLİKLERİ, İNTERNET SAYFASINDA YAYINLANACAK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun olan okullarda zilsiz okul uygulaması hayata geçirilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesinin makul düzeye indirilmesi, okul zillerinin Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilmesi uygulamasına geçilecek.

Genelgede, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usul ve esaslar da belirlendi. Velilere maddi külfet getirmeyecek şekilde 2'nci dönem Öğretmenler Kurulunda belirlenmesi gereken kıyafetin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logoların okul aile birliği tarafından temin edilerek okulların internet sayfaları vasıtasıyla velilerin bilgilendirilmesi sağlanacak. Bu doğrultudaki iş ve işlemlerin kontrolleri yapılarak süreç titizlikle takip edilecek.

SIFIR ATIK PROJESİYLE KİTAPLAR, YIL SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Resmi ve özel okullara Bakanlıkça dağıtımı yapılan ders araç gereçlerinin ve ders kitaplarının okul ve kurumlara zamanında teslim edilmesi, il dışı nakil gelen öğrencilerin kitap ihtiyaçlarının olması halinde MEBBİS 'Kitap Seçim Modülü'ne eylül ayı içerisinde veri girişlerinin yapılarak öğrencilerin kitap ihtiyaçlarının karşılanması, kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilerek Sıfır Atık Projesi kapsamında kitapların yıl sonunda teslim tesellüm belgesiyle okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak. Ayrıca Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyaller okul/kurumlarda kullandırılmayarak, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılacak. Bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonları planlanmaması için gereken tedbirler alınacak.

ATATÜRK HAFTASI 1 HAFTA ÖNCE DÜZENLENECEK

10-16 Kasım tarihleri arasındaki Atatürk Haftası'nın 1'inci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta gerçekleştirilecek; öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.

OKULLARDAKİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YAZ AYLARINDA YAPILACAK

Pansiyonlu okullar öncelikli olmak üzere okulların her yıl rutin olarak yapılan yangın, deprem ve diğer doğa kaynaklı afetlere yönelik iş ve işlemleri ile bakım ve onarım çalışmalarının yaz aylarında tamamlanması için gerekli özen gösterilecek. Afet farkındalığının artırılması ve gerekli bilgi, becerilerin kazandırılması, gönüllülük bilincinin geliştirilmesi için eğitimlerin ve tatbikatların yapılması, okulların fiziki erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, eğitim ortamlarının güvenliğinin artırılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği bakımından rehberlik ve denetim çalışmalarının da yürütülmesi sağlanacak.