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AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti

AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
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Ankara Keçiören Belediyesi tarafından kurum personeline yönelik yaptırılan uyuşturucu tarama testinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gönüllülük esasıyla yapılan testlerde 171 personelin ilk sonucu pozitif çıkarken, durumu ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak pozitif çıkan isimlerin listesini belediyeden talep etti.

CHP'den AK Parti'ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın girişimiyle, kurum içinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve iş sağlığı ile güvenliğini artırmak amacıyla belediye çalışanlarına yönelik geniş çaplı bir tarama başlatıldı. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda, çalışanların açık rızası alınarak TÜRKAK akreditasyonuna sahip özel bir laboratuvar aracılığıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri gerçekleştirildi.

171 PERSONELİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; soruşturma dosyasına giren 3 Temmuz 2026 tarihli polis tutanaklarına göre, yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Daha sonra gerçekleştirilen ikinci ölçümlerde ise bu 171 kişiden 42'sinin sonuçlarının negatif seviyeye düştüğü tespit edildi. Belediye, ilk taramada pozitif sonuç alınanlar ile sonradan negatife dönen personelin ayrı ayrı listelerini hazırladı.

BAŞSAVCILIKTAN İŞLEM TALİMATI

Belediyenin kendi bünyesinde başlattığı bu uygulama kısa sürede adli makamların da radarına girdi. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün araştırmaları sonrası dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna devredildi.

Başsavcılık, test sonuçları pozitif çıkan veya uyuşturucu kullandığı tespit edilecek personel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatılmasını istedi. Şüphelilerin CMK'nin 75. maddesi uyarınca kan, kıl ve idrar örneklerinin alınarak kullanılan maddenin türünün belirlenmesi talimatı verildi. Ayrıca, biyolojik bulguların zamanla kaybolma riskine karşı adli işlemlerin hızlandırılması amacıyla emniyete tekit (uyarı) yazısı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Haşşaşiler ordusu.

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