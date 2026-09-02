Haberler

Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da el freni çekilmeyen otomobil kaldırımda yürüyen bir yayaya doğru ilerledi. Yayanın son anda kenara çekilerek ezilmekten kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Giresun'da el freni çekilmeyen otomobil kaldırımda yürüyen bir yayaya doğru ilerledi. Yayanın son anda kenara çekilerek ezilmekten kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Olay, merkez Debboy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden yol kenarına park edilen bir otomobil, bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başladı.

EZİLMEKTEN KIL PAYI KIRTULDU

Sürücüsüz şekilde ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya doğru yöneldi. Üzerine doğru gelen aracı fark eden yaya, son anda kenara çekilerek otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Bu sırada çevredeki bir kişi, hareket halindeki otomobili durdurmak için aracın arkasından koştu. Kontrolden çıkan otomobil ise kaldırımdaki bir saksıya çarparak durabildi.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

Trabzonspor bombayı patlattı patlatacak
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu

Günün şok haberi! Yıldız futbolcuyu kaçırmaya çalıştılar
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti

Ünlü çiftin kızı denizde! Sevimli halleri mest etti
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi ortaya çıktı

Müge Anlı'da ikinci Palu ailesi vakası
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı