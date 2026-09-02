Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Giresun'da el freni çekilmeyen otomobil kaldırımda yürüyen bir yayaya doğru ilerledi. Yayanın son anda kenara çekilerek ezilmekten kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Olay, merkez Debboy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden yol kenarına park edilen bir otomobil, bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başladı.

EZİLMEKTEN KIL PAYI KIRTULDU

Sürücüsüz şekilde ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya doğru yöneldi. Üzerine doğru gelen aracı fark eden yaya, son anda kenara çekilerek otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Bu sırada çevredeki bir kişi, hareket halindeki otomobili durdurmak için aracın arkasından koştu. Kontrolden çıkan otomobil ise kaldırımdaki bir saksıya çarparak durabildi.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı