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Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi ortaya çıktı

Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi ortaya çıktı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan İbrahim Ekici dosyasında Mine Ekici'nin anlattıkları izleyenleri şoka uğrattı. Engelli kızının iyileşmesi için tıp dışı yöntemlere başvurduklarını anlatan Ekici, "Çocuğumu köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyla yıkadılar" dedi. Müge Anlı'nın "İkinci Palu ailesi" benzetmesi yaptığı dosyada, İbrahim Ekici'nin ölümüne ilişkin Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

  • Konya'da 31 Mart 2024'te şüpheli ölümle hayatını kaybeden elektrik teknikeri İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici, Müge Anlı programında engelli kızı için tıp dışı yöntemlere başvurduklarını ve çocuğunun kurumuş köpek kafası ile kuzu ciğeriyle hazırlanan suyla yıkandığını anlattı.
  • Hüseyin Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında, 270 ruhani askeri bulunan seçilmiş bir kişi olarak tanıttığı, Ekici ailesini etkisi altına aldığı ve ölüm tarihleri vererek telkinlerde bulunduğu öne sürüldü.
  • Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş'ın, İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Müge Anlı'da İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümünün ele alındığı programda dikkat çeken iddialar peş peşe geldi. Mine Ekici'nin engelli kızı için uygulandığını anlattığı yöntem ise dosyanın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu.

ENGELLİ KIZLARI İÇİN TEDAVİ ARADILAR

Konya'da 31 Mart 2024'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Programda aktarılan iddialara göre elektrik teknikeri İbrahim Ekici ile radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin hayatı, doğuştan engelli kızları Zeynep için tedavi aradıkları dönemde Hüseyin Sarıbaş ile kesişti. Mine Ekici, kızının miyopati ve epilepsi nedeniyle tedavi gördüğünü, yaşadıkları çaresizlik sonucunda aile büyüklerinin yönlendirmesiyle tıp dışı yöntemlere başvurduklarını anlattı.

"ÇOCUĞUMU KÖPEK KAFASI VE KUZU CİĞERİYLE HAZIRLANAN SUYLA YIKADILAR"

Mine Ekici'nin kızıyla ilgili anlattıkları Müge Anlı'yı da şaşkına çevirdi. Ekici, kızının kurumuş bir köpek kafası ve kuzu ciğeri kullanılarak hazırlandığını öne sürdüğü suyla yıkandığını anlattı. Ekici, "Benim evimde bunu yaptılar. Bir kadın, pis ve mikroplu şeyleri çocuğumun kafasının üzerinden döktü" ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise "Köpeğin kuru kemiğini nerede buldunuz? Ben hiç görmedim" diye sordu. Ekici, köpek kafasını kayınpederinin köydeki yayladan getirdiğini iddia etti.

KENDİSİNİ "SEÇİLMİŞ KİŞİ" OLARAK TANITTIĞI İDDİASI

Programda Hüseyin Sarıbaş hakkında da dikkat çeken iddialar dile getirildi. Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında, 270 ruhani askeri bulunan ve seçilmiş bir kişi olarak tanıttığı öne sürüldü. Sarıbaş'ın zaman içerisinde Ekici çiftini etkisi altına aldığı, aile üyelerine ölüm tarihleri verdiği ve çocuklarıyla birlikte ölmeleri gerektiği yönünde telkinlerde bulunduğu da programdaki iddialar arasında yer aldı. Hüseyin Sarıbaş ise hakkındaki iddiaların önemli bir bölümünü reddetti.

"KOCAMI BEN ÖLDÜRMEDİM"

Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş programda karşı karşıya geldi. Müge Anlı'nın "Kocanı sen mi öldürdün?" sorusuna Mine Ekici, "Ben öldürmedim" yanıtını verdi. İbrahim Ekici'nin yakınları ise Mine Ekici'ye tepki gösterdi.

"İÇİMDEKİ ÜÇ HARFLİDEN VELİAHT OLACAKTI"

Dosyada gündeme gelen bir başka iddia ise Hüseyin Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin oldu. Mine Ekici, Sarıbaş'ın kendisini farklı kimliklerle tanımladığını öne sürdü. Ekici'nin "İçimdeki üç harfliden veliaht olacaktı" sözleri de programda dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı. Sarıbaş ise "veliaht çocuk" ifadesinin kendisine ait olmadığını savundu.

"İBRAHİM ÖLDÜ, GEL BENİ AL"

Hüseyin Sarıbaş, İbrahim Ekici'nin hayatını kaybettiği gün Mine Ekici'nin kendisini arayarak "İbrahim öldü, gel beni al" dediğini iddia etti. İbrahim Ekici'nin kız kardeşi de ağabeyinin ölümünden Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş'tan şüphelendiğini belirtti. Mine Ekici ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Programda, Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş'ın İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. 

PALU AİLESİ KİMDİR?

Palu ailesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan ve yıllarca çözülemeyen Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın kaybolması olayıyla Türkiye'nin gündemine gelmişti. Aile içindeki şiddet, istismar ve cinayet iddiaları, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dosyanın ele alınmasıyla çözüme kavuştu ve aile üyelerinin çelişkili anlatımları üzerinden olayın karanlık noktaları aydınlatıldı. Programdaki yayınların ardından yürütülen soruşturmada Meryem Tahnal'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken, aile üyeleri hakkında yargılama süreci başladı ve çeşitli hapis cezaları verildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Bende 280 yasindayim 4000 askerim var 280 yasina nasil geldim 1 gün 24 saat 16 saat uyudum uyku sayilmaz yani günlük 8 saat hesaplarsak hesap dogru cikiyor fakat ben kimseye dua okumuyorum bilmiyorum zaten böyle seylere asla inanmam

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