Mayın patlaması sonucu ayağını kaybeden Suriyeli kendi protezini üretirken ihtiyaç sahiplerine de umut oldu

Suriye'nin Deyrizor ilinde 2018'de terör örgütü DEAŞ'ın geride bıraktığı mayının patlaması sonucu ayağını kaybeden Abdurrahman Hıleyif, kendisine protez bacak sağlayacak bir kuruluş bulamayınca kısıtlı imkanlarla protez üretmeye başladı.

Deyrizor ilinin doğu kırsalındaki Şuaytat köyünde yaşayan ve ailesinin geçiminden sorumlu tek kişi olan 55 yaşındaki Hıleyif, mayın patlaması sonucu ayağını kaybettikten sonra büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Yaşadığı zor günlerin ardından kendi kısıtlı imkanlarıyla protez bacak yapmaya karar veren Suriyeli Hıleyif, çevresinde bulunan basit malzemeleri kullanarak çeşitli denemeler gerçekleştirdi.

Hıleyif, uzun denemelerinin ardından kendisinin hareket etmesine ve yeniden çalışmasına yardımcı olan bir protez üretmeyi başardı ve uzuvlarını kaybeden diğer kişilere de yardımcı olmaya karar verdi.

Basit malzemeler ve sınırlı imkanlarla protez üretmeye başlayan Hıleyif, zamanla çevresinde tanınarak bugüne kadar 300'den fazla protez bacağı uzuvlarını kaybeden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırdı.

Küçük atölyesinde üretimini sürdürüyor

Kurmuş olduğu küçük atölyesinde protez üretimini sürdüren Hıleyif, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı ve ürettiği protezleri geliştirmeyi hedefliyor.

Hıleyif'in çabası, savaşın yol açtığı fiziksel kayıplarla mücadele eden insanların sınırlı imkanlarla geliştirdiği çözümlere de örnek oluşturuyor.

"Protezimi taktığımda yeniden canlanmış hissettim"

Hıleyif, AA muhabirine, protez üretme fikrinin yaşadığı zorluklardan doğduğunu belirterek, protez kullanmaya başladıktan sonra kendisini "yeniden canlanmış" gibi hissettiğini söyledi.

Bölgede protez temin edebileceği bir kuruluş bulamadığını belirten Hıleyif, yaşadığı zorlukların ardından "Neden kendime bir protez yapmıyorum?" diye düşündüğünü anlattı.

Kendi protezini üretip kullanmaya başladıktan sonra yaşadığı duygunun, başkalarına da yardımcı olma isteğini güçlendirdiğini belirten Hıleyif, "Hiçbir şeyi olmayan bir insanın protezi taktığımızda yeniden yürüdüğünü, ayağa kalktığını, işine ve normal hayatına döndüğünü gördüğüm zamanki hissiyatımı kelimelerle ifade edemem." dedi.

Hıleyif, sulama boruları üzerinde yaptığı çalışmaların ardından beşinci denemesinde başarılı olduğunu, daha sonra fizik tedavi uzmanlarına danıştığını aktardı. Suriyeli Hıleyif, uzmanların da kendisine ürettiği protezin kullanıma uygun olduğunu söylediğini kaydetti.

Hıleyif, "Hareket kabiliyetini kaybetmiş her insana umut ışığı olabilmek ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek için bu insani hizmeti sunmaya devam edeceğim." dedi.

Protez taktığı kişilerin yeniden yürümeye başlamasının kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getiren Hıleyif, çalışmalarını hayırseverlerin desteğiyle sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA