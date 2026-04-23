Mayın avlama gemisi 'TCG Anamur', 23 Nisan'da Erdek'te ziyarete açıldı

TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait 'TCG Anamur (M-269)' mayın avlama gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Balıkesir'in Erdek ilçesi limanında ziyarete açıldı. Savaş gemisi, çocuklar ve ailelerden ilgi gördü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü kapsamında, 23 savaş gemisi 23 limanda ziyarete açıldı. 'TCG Anamur (M-269)' isimli mayın avlama gemisi de demirlediği Erdek Limanı'nda vatandaşları ağırladı. Milli bayram heyecanını denizlerde yaşatmayı hedefleyen etkinlik kapsamında Erdek Limanı'ndaki savaş gemisini ziyaret eden çocuklar ve aileleri, gemiyi gezerken bilgi alma fırsatı da buldu.

METREKARESİ EN PAHALI GEMİLER ARASINDA

Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren Aydın (A) sınıfı mayın avlama gemilerinden biri olan 'TCG Anamur (M-269)' isimli mayın avlama gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne 2005-2008 yılları arasında katılan 6 Aydın (A) sınıfı mayın avlama gemisinden biri. Alman Lürrsen-Werft Tersanesi tasarımı olan gemi İstanbul Tersanesi'nde inşa edildi. Son teknoloji ile donatılmış olan TCG Anamur, NATO'nun en modern mayın avlama gemileri arasında yer alıyor. Manyetik sensörlü mayınlara karşı güvenlik için manyetik olmayan çelik kullanılması sebebiyle Türk Donanması'nın metrekaresi en pahalı gemileri arasında bulunuyor.

2008 YILINDAN BERİ AKTİF HİZMET VERİYOR

Kendi etrafında 360 derece dönebilen TCG Anamur, böylece mayın hatları arasında dolaşabilme, mayınları sahip olduğu gelişmiş sonar ile 400-600 metre mesafeden belirleme ve tespit edilince imha etme kabiliyetine sahip. 54,5 metre uzunluğa ve 9,7 metre genişliğe sahip olan gemi, özellikle deniz güvenliği ve mayın karşı tedbirleri görevlerinde aktif rol üstleniyor. TCG Anamur, 2008 yılından bu yana NATO görevleri dahil aktif hizmet veriyor.

