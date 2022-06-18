Mavi yüzgeçli Atlantik orkinosları, uydu alıcısıyla takip ediliyor

ANTALYA'da, ağırlığı 600 kiloyu bulan mavi yüzgeçli Atlantik orkinosunun üreme ve göç davranışlarının tespiti için ağırlıkları 200 ile 600 kilo arasındaki 13 balık, uydu alıcısı takılarak izlemeye alındı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nün (AKSAM) 2 yıldır Akdeniz'de sürdürdüğü proje kapsamında, ağırlıkları 200 ile 600 kilo arasında değişebilen mavi yüzgeçli Atlantik orkinoslarının yaşamı, uydu alıcısıyla takibe alındı. 'Doğu Akdeniz'de Üreyen Mavi Yüzgeçli Atlantik Ton (Thunnus thynnus) Balıklarının Üreme ve Göç Davranışlarının Araştırılması Projesi' kapsamında 13 balığa uydu alıcısı takıldı. Farklı boylardan seçilen balıklar dalgıçlar tarafından tekneye alınarak, uydu takip cihazları takıldıktan sonra denize bırakıldı.

Ülkeye döviz sağladığı için önemli tür olduğunu dile getiren Erkan, "Koruma amaçlı ileride bu balığın neslinin tükenmemesi için de önlem amaçlı bilimsel çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bu balığın kilogram satış fiyatının 12 euro civarında. Türkiye'nin bu balıktan yılda elde ettiği ihracat geliri ise 264 milyon euro civarı. Bu balıkların ağırlıkları 200-600 kilogram arasında değişiyor ve yaklaşık söylüyorum, 600 kilogramlık bir orkinos balığından neredeyse bir otomobil parası kazanabilirsiniz" dedi.