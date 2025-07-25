Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
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Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
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Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine olay sonrası tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve küfür içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç., gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç.'yi yakaladı.

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Sosyal medya platformlarında; 24 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli ve küfürlü mesajları gönderdiği belirlenen H.Y.Ç., sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. H.Y.Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat:

yahu ülkede adalet diye birsey olsaydi bu serefsizlerde bu cesaret olmazdi

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