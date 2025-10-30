MATEMATİK, yalnızca sayılarla değil; doğayı, teknolojiyi ve insan yaratıcılığını anlamanın dili diyen Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Derya Çoksak, matematiğin hem eğitimde hem de teknolojide nasıl kullanılacağını anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Çoksak, "Matematik, geleceğin akıllı dünyasının görünmeyen dilidir" dedi.

Matematiğin, doğayı anlamanın ve geleceği inşa etmenin en güçlü dili olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Derya Çoksak, "Farkında olmadan bebeklikten itibaren matematikle yaşamaya başlarız. Bir yiyeceğin çokluğunu anlamak için sayar, adımlarımızı atarken bile geometrik bir hesap yaparız. Ben öğrencilerime matematiği, 'karşılaştığımız sorunları tanımlayıp çözme sanatı' olarak anlatıyorum. Çünkü matematik, evreni anlamamız için bize verilmiş en güçlü araçtır" diye konuştu.

'MATEMATİK, KORKULACAK DEĞİL, KEŞFEDİLECEK BİR ALAN'

Dr. Öğr. Üyesi Çoksak, bazı öğrencilerin matematiğe karşı erken yaşta önyargı geliştirebildiğini belirterek şunları söyledi:

"Çocuklara sadece ders olarak değil, bir keşif alanı olarak matematik sunulmalı. Onların merak etmelerini, sorular sormalarını sağlamalıyız. 'Bu benim ne işime yarayacak?' yerine 'Yeni bir yol keşfetmeliyim' diyebilen gençler yetiştirmeliyiz. Matematik yalnızca sınıfta değil, hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Mühendislikte, teknolojide, ekonomide ve hatta sanatta bile matematik var. Öğrenciler, bu bağlantıları gerçek hayat uygulamalarıyla gördüğünde matematik anlam kazanıyor."

'MATEMATİK, YARATICILIĞIN VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN ANAHTARI'

Matematiğin yalnızca bir çözüm aracı değil; aynı zamanda yaratıcılığın ve eleştirel düşünmenin okulu olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Çoksak, "Bir problemi çözmenin tek bir yolu yoktur. Matematik bize farklı yollarla düşünmeyi öğretir. Bu da gençlerin hem hayal gücünü hem de mantıksal düşünme becerisini geliştirir. Şehirde binlerce telefonun aynı anda baz istasyonlarına bağlandığı karmaşık bir durumu düşünün. Bu büyük karmaşayı anlamak için matematiksel modeller kurarız. Yani karmaşık bir tabloyu sadeleştirmek aslında hem akıl yürütmeyi hem de hayal gücünü birlikte çalıştırmaktır."

Dr. Öğr. Üyesi Çoksak, matematiğin yalnızca defterlerde değil, her gün elimizdeki telefondan, şehirlerin işleyişine kadar her yerde yaşadığını belirtti.

'MATEMATİK, 5G VE 6G'NİN GÖRÜNMEYEN OMURGASI'

Geleceğin teknolojilerinde matematiğin belirleyici rol oynayacağını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Derya Çoksak, özellikle yapay zeka, veri bilimi, haberleşme teknolojileri ve biyoinformatik alanlarında büyük bir devrimin başladığını söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Derya Çoksak, "5G ve 6G sadece daha hızlı internet demek değil. Nesnelerin interneti, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar ve uzaktan yapılan cerrahi operasyonların altyapısı demek. Bu sistemlerin güvenli ve verimli çalışması tamamen matematiksel modellere dayanıyor. Kısacası geleceğin akıllı dünyasını inşa eden görünmeyen güç, matematiktir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Derya Çoksak akademik çalışmalarından da şu örnekleri verdi:

"Örneğin, telefonların ve internetin daha hızlı, daha güvenli çalışması için kullanılan ağ sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Normalde bu ağların performansını ölçmek uzun zaman alıyor. Biz geliştirdiğimiz özel bir matematiksel modelle bu süreci çok daha kısa sürede ve doğru biçimde analiz edebiliyoruz. Böylece bağlantı kalitesini artıracak sistemleri önceden öngörmek mümkün olabiliyor."

'MATEMATİK LABORATUVARDAN HAYATA TAŞINIYOR'

Dr. Öğr. Üyesi Derya Çoksak, öğrencilerini yalnızca sınıfta değil, gerçek araştırma süreçlerinde de aktif rol almaya teşvik ettiğini belirterek, "İnsansız Hava Aracı (İHA) projelerinde rota planlamasından görüntü işlemeye kadar her adımda matematik var. Sensörlerden gelen verilerin işlenmesi, rotaların belirlenmesi, görüntülerin analiz edilmesi. Tüm bu işlemleri, verileri anlamlandıran, rotaları en kısa yoldan çizen ve görüntüleri netleştiren gelişmiş matematiksel yöntemlerle yapıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler, tahtadaki denklemlerin gerçek dünyada nasıl hayat bulduğunu deneyimliyor. Onlar için en büyük farkındalık şu oluyor: Matematik sadece bir ders değil; gökyüzünde uçan bir aracın, bir hastanede çalışan yapay zekanın ya da bir şehirdeki trafik sisteminin temelidir" diye konuştu.

'GELECEĞİN MATEMATİK EĞİTİMİ: KODLAMA, VERİ ANALİZİ VE MODELLEME'

Matematik eğitimi ezberden uzak, uygulamalı ve disiplinler arası olmak zorunda diyen Dr. Öğr. Üyesi Çoksak, "Artık karmaşık hesaplamaları bilgisayarlar yapıyor. Bizim görevimiz, öğrencilere doğru soruları sormayı, bir dünya problemini matematiksel dile çevirmeyi ve bunu çözmek için uygun teknolojik araçları kullanmayı öğretmek" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Çoksak, sözlerine şöyle devam etti:

"Geleceğin sınıflarında MATLAB, Python, R gibi programlama dilleri, yapay zeka destekli öğrenme ortamları ve sanal laboratuvarlar yer alacak. Amacımız, teknolojiyi bir enstrüman gibi kullanarak karmaşık sistemleri anlayabilen ve tasarlayabilen matematiksel düşünürler yetiştirmek. Bu yaklaşım, geleceğin öğrencilerini yalnızca matematik bilen değil, veriyi yorumlayan, sistem kurabilen ve çözüm üreten bireylere dönüştürecek."

'MATEMATİK, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN SESSİZ KAHRAMAN'

Dr. Öğr. Üyesi Derya Çoksak son olarak şunları söyledi:

"Matematik korkulacak bir alan değil; evrenin düzenini, teknolojinin ilerleyişini ve insan aklının yaratıcılığını anlamanın en estetik yoludur. Geleceği şekillendiren sessiz kahraman, matematiktir."