MASKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖKHAN ÇEVİK: GEDİZ NEHRİ'NDEKİ KİRLİLİK BASKISINI, KİRLİLİK YÜKÜNÜ TEK BAŞIMIZA ENGELLEYEMİYORUZ

MANİSA Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, küresel ısınma ve iklim değişikliği Gediz Nehri'ni olumsuz etkilediğini belirtip, "Bu açıdan bizim 20 tane atıksu arıtma tesisimizde arıtılmış atık suyu Gediz'e ve Bakırçay'a verip bu nehirlerimizin, yer altı...

MANİSA Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, küresel ısınma ve iklim değişikliği Gediz Nehri'ni olumsuz etkilediğini belirtip, "Bu açıdan bizim 20 tane atıksu arıtma tesisimizde arıtılmış atık suyu Gediz'e ve Bakırçay'a verip bu nehirlerimizin, yer altı su kütlelerimizin, su havzalarımızın korunması çok büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın kullandığı atık suları arıtarak doğaya deşarj ediyoruz. Evsel kirliliği gidermekle yükümlü bir kurumuz. Biz evsel kirliliği gidersek de Gediz Havzası'ndaki Gediz Nehri'ndeki kirlilik baskısını, kirlilik yükünü tek başımıza engelleyemiyoruz. Burada tüm kamu kurumlarına, tüm yerel yönetimlere, tüm paydaşlara, organize sanayi bölgelerine, münferit sanayi bölgelerine, münferit işletmelere büyük iş düşüyor" dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, gazetecilere Manisa Atıksu Arıtma Tesisi'ni gezdirip, yapılan çalışmaları anlattı. Manisa Atıksu Arıtma Tesisi'nin 104 dönüm alan üzerine kurulu olduğunu belirten Çevik, "Tesiste, 2018 yılında ilk su alımı gerçekleşti. 2019'da geçici kabulü yapıldıktan sonra bir yıl yüklenici ukdesinde işletilip 2020 yılının mayıs ayında MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı tarafından işletilmeye başlandı. Bu tesiste günde 50 bin metreküp ile 60 bin metreküp arasında atık su arıtımı gerçekleştirilmektedir" dedi.

'GÜNDE YAKLAŞIK 60 BİN METREKÜP ARITILMIŞ ATIK SUYU GEDİZ NEHRİ'NE BIRAKIYORUZ'

Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin kentin en büyük atıksu arıtma tesisi olduğuna dikkati çeken Çevik, "O dönemdeki şartlarda yaklaşık 30 milyon dolar yapım bedeliyle gerçekleştirmiş olduğu bir tesis. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün en büyük çevre yatırım tesislerinden biridir. Manisa Büyükşehir Belediyemizin de Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden sonraki en büyük ikinci çevre yatırımıdır. Bu tesisimizde Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizden kaynaklanan evsel atık sulardan oluşan kanalizasyon sistemlerimizde toplanan atıkların toplanıp tesiste arıtım işlemini gerçekleştiriyoruz. Tesisteki atık sularımız 24 saat işlemden geçirildikten sonra Gediz Nehri'ne ulaştırılıyor. Yani biz Gediz Nehri'ne günde yaklaşık 60 bin metreküp arıtılmış atık suyu bırakmış oluyoruz" dedi.

'ANA AMACIMIZ GEDİZ'İN BESLENMESİYDİ'

Manisa genelinde 20 atık su tesislerinin bulunduğunu belirten Çevik, "Bu atık su tesislerimizde de günlük 135 bin ila 140 bin metreküp arasında bir atık su arıtımı gerçekleştiriliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü 2014 yılında kuruldu. Kurulduğumuz zaman birçok sorunlu tesisi devraldık. Biz ilçe belediyelerimizden sorumlu devraldığımız atık su tesislerimizi gerek revizyonlarla gerekse yeniden imalatını gerçekleştirerek tesislerimizi hayata döndürmüş olduk. Ana amacımız tamamıyla Gediz Havzası ve Kuzey Ege Havzası dediğimiz Bakırçay'ın beslenmesiydi. Gediz Havzası'nda Gediz Nehri bulunuyor. Gediz Nehri Kütahya ilimizden doğup Uşak, Manisa, İzmir şehirlerinden geçerek Ege Denizi'ne dökülüyor" diye konuştu.

'GEDİZ NEHRİ'NDEKİ KİRLİLİK BASKISINI, KİRLİLİK YÜKÜNÜ TEK BAŞIMIZA ENGELLEYEMİYORUZ'

Küresel ısınma ve iklim değişikliği Gediz Nehri'ni olumsuz etkilediğini açıklayan Çevik, 'Bu açıdan 20 atıksu arıtma tesisimizde arıttığımız atık suları Gediz'e ve Bakırçay'a verip bu nehirlerimizin, yer altı su kütlelerini, su havzalarını korumamız çok büyük önem arz ediyor. MASKİ olarak şehrimizdeki 1,5 milyon vatandaşımızın su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kullandığı atık suları arıtarak doğaya deşarj ediyoruz. Evsel kirliliği gidermekle yükümlü bir kurumuz. Evsel kirliliği gidersek de Gediz Havzası'ndaki Gediz Nehri'ndeki kirlilik baskısını, kirlilik yükünü tek başımıza engelleyemiyoruz. Burada tüm kamu kurumlarına, tüm yerel yönetimlere, tüm paydaşlara, organize sanayi bölgelerine, münferit sanayi bölgelerine, münferit işletmelere büyük iş düşüyor. Gediz üzerindeki baskıyı sadece evsel kirliliği MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu atıksu arıtma tesislerinde gidererek yok edemeyiz. Burada sanayicilerimize, kamu kurumlarına çok büyük iş düşüyor" dedi.

'AMACIMIZ GEDİZ'İ VE BAKIRÇAY'I KURTARMAK, TEKRAR BALIK TUTULABİLİR GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜRMEK'

Gediz Nehri'ni besleyen kollardan birinin de Nif Çayı olduğunu vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Manisa bölgesinde doğup İzmir'de Kemalpaşa ilçesinden geçip tekrar Manisa'da Gediz Nehri ile buluşmaktadır. Nif Çayı'nın Gediz Nehriyle buluştuğu noktada kirliliğin çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. Bu da Nif Çayı'nın doğduğunda değil geçtiği güzergahta İzmir bölgesinden geçtikten sonra şehrimize çok büyük kirlilik yükünü getirdiğini göstermektedir. 2014 yılından bu yana atıksu arıtma tesisine 323 milyon TL işletme bedeli, 349 milyon TL'lik yatırım bedeli harcadık. Bununla birlikte 389 milyon metreküp atık su arıttı. Ancak bu tek başına yeterli değil. 30 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Buranın herkes tarafından görünmesi gerekir. Yaptığımızın işin önemi ortaya çıksın. Burada ana amacımız Gediz'i ve Bakırçay'ı kurtarmak, tekrar balık tutulabilir günlerine geri döndürmek" diye konuştu.(DHA)