Maseratili polise soruşturma açıldı; taraflar DHA'ya konuştu

6 YIL 10 AY HAPSİ İSTENDİ

İşin peşini asla bırakmayacağını belirten avukat Uzun, "Böylelikle toplum trafik teröründen kurtulmuş olacak belki de benim sayemde. Benim ayağım kırıldı ama en azından bundan sonra başka insanların canı yanmayacak. Onun haricinde bu olayın içerisinde şununla karşı karşıya kaldık, bu münferit bir olaydı ve kamuya maloldu ancak bu olay üzerinden maalesef emniyet teşkilatımıza ilişkin istenmeyen yorumlar yapılmakta. Bu olay, emniyet teşkilatımızı bağlayan bir olay değil. Emniyet teşkilatımız binlerce kişiden oluşan bir yapı. Bu yapının içerisinde istenmeyen ve suça karışan insanlar da mutlaka oluyor ama zaman içerisinde emniyet teşkilatımız gereken özveri ve duyarlılığı göstererek bu insanları yapıdan uzaklaştırıyor. Benim de ümidim en kısa sürede gerek İçişleri Bakanlığımız gerekse Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli işlemler yapılarak bu arkadaşın mesleğinden uzaklaştırılmasını ümit ediyorum" diye konuştu.