Martı Şirketi, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin 376 Bin Dilekçeyi İBB'ye Verdi

Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği"nin getirilmesi talebiyle imzalanan 376 bin dilekçeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) verdi.

Martı TAG sürücüleri ve kullanıcıları, ellerinde Martı flamalarıyla Saraçhane'deki İBB binasının karşısındaki alanda toplandı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan kurucu Oğuz Alper Öktem, 120 bin TAG sürücüsü ve ailelerinin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği istediğini, bu kapsamda toplanan 376 bin dilekçeyi teslim etmeye geldiklerini söyledi.

Öktem, seçime yakın bir dönemde olunduğuna işaret ederek, kendilerinin de İstanbul'daki en büyük ulaşım camiası olarak seslerini duyurmak için burada olduklarını belirtti.

Dünyanın 151 ülkesinde paylaşımlı yolculuk yönetmelikleri olduğunu vurgulayan Öktem, "Dünyanın her yerinde artık tuşa bastığınızda ayağınıza kadar araç geliyor. Bugün dünyanın en büyük havalimanı bizde. Ancak bu havalimanından çıktığınızda 2 saat içi sigara kokmuş taksileri beklemek zorundasınız. Ama dünyanın en gelişmemiş ülkelerinde bile tuşa bastığınızda en güzel araba sizin ayağınıza kadar geliyor. Buna paylaşımlı yolculuk deniyor."

Bugün dünyada paylaşımlı yolculuğun yapılmadığı sadece birkaç tane ülke kaldığına dikkati çeken Öktem, "Bunlar, Küba, Kuzey Kore, Moğolistan, Eritre ve Kongo. Bu ülkelerin dışında paylaşımlı yolculuk artık var. Biz, 120 bin TAG sürücüsü, aileleriyle birlikte 376 bin kişi bunu istiyoruz. Bunun dışında 2,5 milyon müşterimiz de bunu istiyor." ifadelerini kullandı.

"TAG'ın müşterilerinin memnuniyet oranı yüzde 98'dir"

Oğuz Alper Öktem, çevreci olan bu sistemin devasa bir istihdam sahası yaratacağını, İstanbul trafiğini rahatlatacağını aktardı.

Sistemin aynı zamanda devlete milyar dolar vergi kazandıracağını vurgulayan Öktem, "İnşallah sesimizi duyarlar, 376 bin kişinin iradesine kulak veririler. Bizim devlete karşı boynumuz kıldan ince ama sesimizi de duyurmak istiyoruz." dedi.

Öktem, TAG sisteminde kullanıcı ve sürücülerin her şeyinin kayıt altında olduğunu, bu sayede güvenlik sorunu yaşanmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bütün yolculuklarda hem sürücünün hem yolcunun bütün bilgileri bizde olacak. Kimin, nereden, ne zaman araca bindiği, saat kaçta çağırdığı, saat kaçta arabanın içine bindiği, hangi güzergahtan gittiği, güzergahlar üzerinde hangi MOBESE kameralarının önünden geçtiği ve nerede indiği kayıt altında olacak. Şu ana kadar on milyonlarca TAG yolculuğu oldu. Ancak bir tane ne çantasını kaybeden ne telefonunu kaybeden oldu. TAG'ın müşterilerinin memnuniyet oranı yüzde 98'dir."

Öktem ve beraberindekiler daha sonra 376 bin dilekçenin yer aldığı dosyaları İBB'ye teslim etti.