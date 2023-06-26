Maroteaux-Lamy hastası kızın tedavi için biriktirilen altınları çalındı

Diyarbakır'da yaşayan Maroteaux–Lamy (MPS Tip 6) hastası Medine Sayan'ın (15) tedavisi için biriktirilen yaklaşık 500 bin TL'lik altının içinde bulunduğu kırmızı valiz, bayram ziyareti için gittikleri Mardin'de, aynı renk ve ebatta valizi olan yolcular tarafından alındı.

DİYARBAKIR'da yaşayan Maroteaux–Lamy (MPS Tip 6) hastası Medine Sayan'ın (15) tedavisi için biriktirilen yaklaşık 500 bin TL'lik altının içinde bulunduğu kırmızı valiz, bayram ziyareti için gittikleri Mardin'de, aynı renk ve ebatta valizi olan yolcular tarafından alındı. Kızıltepe ilçesinde inip eve giden aile durumu fark edince, güvenlik kamerasından tespit ettikleri yolcuların görüntüleriyle polise şikayette bulundu. Medine'nin dayısı Mehmet Şerif Güngöngür (46), "Medine'nin ilik nakli olması gerekiyor. Babası da kanser hastası. Çok mağdurlar. Çantayı alan kişiler lütfen en yakın karakola götürüp teslim etsinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Maroteaux- Lamy (MPS Tip 6) hastası 104 santimetre boyundaki Medine Sayan için ailesi bayramdan sonra İstanbul'da uygulanacak tedavi için, çoğu borç alınan yaklaşık 500 bin TL'lik altın biriktirdi. Bayram ziyareti için Mardin'in Kızıltepe ilçesine giden aile, bayram sonrası İstanbul'a gidecekleri için altınları da yanlarına alıp valize koydu. Aile, Kızıltepe ilçe otogarında aldıkları valizi eve gidip açtıklarında içindeki eşyaların kendilerinin olmadığını gördü. Kızıltepe Otogarı'na giden aile başka kırmızı valizli 2 yolcunun Mardin'de indiğini öğrendi. Bu kez Mardin'e giden aile güvenlik kameralarından sonuç alamayınca, Diyarbakır'a dönerek otogardaki güvenlik kameralarına baktı. Aile, görüntülerden, bindikleri otobüse kırmızı valizli 2 yolcunun bindiğini gördü. Valizlerin karıştığını anlayan aile, tekrar Mardin'e gidip güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek, valizlerini alan yolcuların bulunması için şikayetçi oldu. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Medine Sayan ise tedavi parasını kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Tedavi için İstanbul'a gidecektim. Mardin'e giderken çantalar karıştı. İçindeki paraların hepsini yanlışlıkla başkası aldı. Ben valizimin geri getirilmesini istiyorum. O paralar benim tedavi param ve onu lütfen bana geri getirin" diye konuştu.