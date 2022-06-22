Marmaris'teki orman yangınının çıkış sebebiyle ilgili sabotaj ihtimali üzerinde duruyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken yangının çıkış sebebi de araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sabotaj ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ise, yangından önce 3-4 kişinin ormanlık alandan kaçarken görüldüğünü belirterek sabotaj ihtimalinin yüzde 90 olduğunu vurguladı.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Saat 20.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken Marmaris Belediyesi yetkililerinden konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.
Yangına ilişkin detayları paylaşmak üzere canlı yayına telefonla bağlanan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.
Oktay açıklamasında, "Yangın Yediadalar denilen bölgede başladı. Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanan bölge Marmaris'in en bakir bölgesi, genç bir ormandı ama maalesef büyük oranda kaybediyoruz. İlk başta havadan müdahale oldu ancak havanın kararması ile helikopter iniş yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.
Öte yandan sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren bir başka açıklama da Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ten geldi. Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen sene de yaşadık biz bu olayı. Üç yerde birden yangın çıktı. Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90. Oradaki arıcılar, 3-4 kişinin kaçtıklarını gördüklerini söyledi. Polis ekipleri inceliyor. 3 ayrı bölge cayır cayır yanıyor" ifadelerini kullandı.
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022