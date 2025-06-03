Marmaris'teki 5.8 Büyüklüğündeki Depremin Riskleri Değerlendirildi

Marmaris'teki 5.8 Büyüklüğündeki Depremin Riskleri Değerlendirildi
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin yer altı faylarını tetikleyebileceğini ve geçmişte daha büyük depremlere neden olabileceğini belirtti.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin Marmaris Fay Zonu'na komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 02.17'de 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Marmaris'in 10,43 kilometre açığında meydana gelen deprem, 67.91 kilometre derinlikte kaydedildi.

DEÜ DAUM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çevre illerde de hissedilen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, depremin 'Pliny-Strabo' olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyledi. Bu depremin, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğu tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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