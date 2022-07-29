Marmaris'te yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler: Otelimiz yanıyor otelimiz

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki otellerden birini sardı.

"OTELİMİZ YANIYOR"

O anları kayda alan bir kadının "Otelimiz yanıyor" diyerek hüngür hüngür ağladığı anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÇOCUKLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Görüntülerde vatandaşların büyük panik yaptığı ve arkadan çocukların ağlama sesleri duyuluyor. Bir vatandaşın ise panik halinde olan kişileri "Sakin, sakin" diyerek uyardığı duyuluyor.

EKİPLER YOĞUN MÜCADELE VERİYOR

Öte yandan bölgede bulunan DHA Muhabiri Cavit Akgün son durumu aktardı. Akgün, "İçmeler Suruç Mahallesi ormanlık alandan yangın çıktı. Şu an havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aldığımız bilgiye göre yangın bir otele sıçramış durumda. Ekipler canla başla yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunuyor. Geçen yıl da aynı tarihte yangın çıkmış ve 9 bin hektar kül olmuştu. Şu an havadan karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu an yangının söndürülme ihtimali söz konusu değil. Alevler birçok noktada etkin durumda. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan evlere sıçramaması için binaların üzerine su atılıyor" ifadelerini kullandı.

ALEVLER OTELİN ARDINDAN VİLLALARA DA SIÇRADI

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangınla ilgili olarak, "Karadan ve havadan tüm ekipler müdahaleleri gerçekleştiriyor. En son Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli'ne sıçradı. Bir villaya da sıçramış durumda. Ama ekipler müdahalelerini sağlıyor. Bununla birlikte 7 villada da tahliyeler gerçekleşti. Helikopter ve itfaiye araçları çalışmalarına devam ediyorlar. Kısa sürede söner diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yıl yanan bölgede, geçtiğimiz yıl kurtardığımız bir alandı. İnşallah en kısa sürede sonlandıracağız." açıklamasında bulundu.