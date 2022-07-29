Marmaris'te yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler: Otelimiz yanıyor otelimiz - Haberler

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Marmaris'te yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler: Otelimiz yanıyor otelimiz

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgedeki otellerden birine sıçradı. O anları kaydeden bir kadının "Otelimiz yanıyor" diyerek hüngür hüngür ağladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki otellerden birini sardı.

O anları kayda alan bir kadının "Otelimiz yanıyor" diyerek hüngür hüngür ağladığı anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Marmaris'te yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler: Otelimiz yanıyor otelimiz

Görüntülerde vatandaşların büyük panik yaptığı ve arkadan çocukların ağlama sesleri duyuluyor. Bir vatandaşın ise panik halinde olan kişileri "Sakin, sakin" diyerek uyardığı duyuluyor.

Marmaris'te yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler: Otelimiz yanıyor otelimiz

Öte yandan bölgede bulunan DHA Muhabiri Cavit Akgün son durumu aktardı. Akgün, "İçmeler Suruç Mahallesi ormanlık alandan yangın çıktı. Şu an havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aldığımız bilgiye göre yangın bir otele sıçramış durumda. Ekipler canla başla yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunuyor. Geçen yıl da aynı tarihte yangın çıkmış ve 9 bin hektar kül olmuştu. Şu an havadan karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu an yangının söndürülme ihtimali söz konusu değil. Alevler birçok noktada etkin durumda. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan evlere sıçramaması için binaların üzerine su atılıyor" ifadelerini kullandı.

Marmaris'te yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler: Otelimiz yanıyor otelimiz

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangınla ilgili olarak, "Karadan ve havadan tüm ekipler müdahaleleri gerçekleştiriyor. En son Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli'ne sıçradı. Bir villaya da sıçramış durumda. Ama ekipler müdahalelerini sağlıyor. Bununla birlikte 7 villada da tahliyeler gerçekleşti. Helikopter ve itfaiye araçları çalışmalarına devam ediyorlar. Kısa sürede söner diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yıl yanan bölgede, geçtiğimiz yıl kurtardığımız bir alandı. İnşallah en kısa sürede sonlandıracağız." açıklamasında bulundu.

Marmaris'te yerleşim yerlerine sıçrayan yangından ilk görüntüler: Otelimiz yanıyor otelimiz

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Orman Yangını Marmaris Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

kuzeyli baba:

hotel yanmıs cokmu cok asker sehıt verdık ne ocaklara ates dustu ah ablamm ahhh

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Sessiz Sessizz:

Kuzeyli ne bos adamsin. Ne alakasi var sehitle. Kadinin ekmek teknesi yaniyor.

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