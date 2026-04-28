Haberler

Marmaris'te yaban domuzu kaynaklı riskler ve çözüm yolları çalıştayda ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yaban Domuzu Kaynaklı Zararların ve Risklerin Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde üç gün süren etkinlikte, yaban hayatı ile insan yaşamı arasındaki etkileşimden doğan sorunlar bilimsel bir bakış açısıyla masaya yatırıldı.

Çalıştay kapsamında yapılan sunumlarda, özellikle son yıllarda yaban domuzu popülasyonunda gözlenen artışın tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirildi.

Akademisyenler ve uzmanlar, ekili alanlara verilen zararların ekonomik boyutlarını verilerle ortaya koyarken, bu durumun kırsal üretimin sürdürülebilirliği önündeki en büyük engellerden biri olduğu vurgulandı.

Yaban domuzlarının yerleşim yerlerine ve kara yollarına inmesinin yarattığı riskler çalıştayın bir diğer gündem maddesi oldu.

Şehir merkezlerine yakın bölgelerde yaşanan domuz hareketliliğinin trafik güvenliğini tehlikeye attığı, can ve mal kayıplarına yol açan kazalara sebebiyet verdiği ifade edildi.

Ayrıca, bu etkileşimin olası hastalıklar ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği tehditler hakkında katılımcılara teknik bilgi aktarıldı.

İlgili kurum temsilcileri ve sektör paydaşları, yaban hayatı dengesini koruyarak insan yaşamını güvence altına alacak yönetim stratejilerini tartıştı.

Çalıştayın, bilimsel veriler ışığında hazırlanacak yeni politikaların yaban hayatı yönetimine katkı sunması hedefleniyor.

Çalıştay sonunda elde edilen raporların, ilgili bakanlıkların stratejik planlarına temel oluşturması bekleniyor.

Kaymakam Nurullah Kaya, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, artış gösteren yaban domuzu popülasyonunun etkilerini yerinde takip ettiklerini belirtti.

Kaya, yaban hayatı dengesi korunurken kırsal üretimin ve vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu bu tür bilimsel platformların, çözüm odaklı politikalara büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı

Antalya'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Çabuk gelin
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler