Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Marmaris ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamette 805 gram esrar, 145 gram sentetik uyuşturucu, 107 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 lira ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
