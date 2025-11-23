Haberler

Gözde ilçemizde panik yaratan olay! Batan tekneden yakıt sızdı

Gözde ilçemizde panik yaratan olay! Batan tekneden yakıt sızdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, su alarak yarısı batan bir tekneden denize yakıt sızdı. Paniğe neden olan sızıntının yayılmaması için ekipler önlem aldı.

  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi'nde bir tekne su alarak yarısı battı.
  • Tekneden yakıt sızdı ve bu durum paniğe neden oldu.
  • Sahil Güvenlik ve MUTTAŞ ekipleri sızıntının yayılmaması için önlem aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde su alıp yarısı batan teknede oluşan yakıt sızıntısı paniğe neden olurken; ekipler sızıntının yayılmaması için önlem aldı.

Gözde tatil ilçelerimizden Marmaris'te İçmeler Mahallesi'nde kıyıya bağlı bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

YAKIT SIZINTISI PANİK YARATTI

Yarısı suya gömülen tekneden yakıt sızıntısı yaşanması nedeniyle bölgeye Sahil Güvenlik ve Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından tekneden yakıt sızıntısının yayılmaması için önlem alındı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var

İsrail'den suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numarası var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 307.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Cok buyuk bir ceza kesilmesi gerekiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket

Yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: Sürprizlere açık olun

F.Bahçe'den Sörloth sözleri: Sürprizlere açık olun
Arsenal derbide Tottenham'ı farklı geçti

Arsenal-Tottenham derbisinde 5 gol! İşte kazanan
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi

Daha 25 yaşında okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi
Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı

Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.