Haberler

Marmaris merkezde fırtına, kırsal bölgelerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Marmaris merkezde fırtına, kırsal bölgelerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kırsal mahallelerde su taşkınlarına ve ulaşım sorunlarına yol açtı. AFAD ve belediye ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için su tahliyesi çalışmaları yürütüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle kırsal mahallelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak birçok noktada su taşkınlarına neden oldu, derelerin taşması sonucu bazı bölgelerde ulaşımda sürücüler zor anlar yaşarken, iş yerlerinde de hasar meydana geldi.

Marmaris'te aniden başlayan sağanak yağışta Bayır, Osmaniye, Orhaniye, Söğüt ve İçmeler mahallelerinde derelerin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Bazı bölgelerde araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü, mahsur kalan vatandaşlar yardım talebinde bulundu.

Afad ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesine bağlı ekipler, kırsal mahallelerde su tahliyesi çalışmalarını başlattı. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve olası riskleri azaltmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

MERKEZDE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Öte yandan ilçe merkezinde de fırtına etkisini gösterdi. Yalancıboğaz yolunda bir ağaç devrilmesi sonucu yol kısa süreliğine kapandı. Barlar Sokağında bulunan bir işletmenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

'DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN UYARISI'

Yetkililer, bölgede yağış ve fırtınanın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dere yataklarından ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Kısa sürede koca şehir bu hale geldi