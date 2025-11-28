Haberler

Marmaris'te Sağlıksız Gıda Ürünlerine El Konuldu

Marmaris'te Sağlıksız Gıda Ürünlerine El Konuldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu. 9 işletmeye toplam 13 idari işlem uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve gıda güvenliğini korumak amacıyla ilçedeki börek, pide ve lahmacun üretim ve satış yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği, iş yeri ruhsatları, saklama koşulları ve ürünlerin gramaj uygunlukları tek tek incelendi.

Sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. Denetimler sonucunda mevzuata uygunsuz uygulamalar tespit edilen 9 işletmeye 13 idari işlem uygulandı.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin börek üretim ve satışı yapan bir işletmede, son tüketim tarihi 2019 yazılı ürünler ile ürünlerde sineklerin gezdiği ve işletme çalışanlarının diyaloglarının bulunduğu video da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
