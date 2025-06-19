Marmaris'te eğlence mekanı denetimleri sıklaştı! 2 işletme kapatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik denetimler devam ederken, 2 işletmenin daha kapatıldığı açıklandı.

Muğla'da Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Uzunyalı Mevkii, Armutalan ve İçmeler mahallelerinde denetimler gerçekleşti.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medyada çıkan ve tepki çeken görüntülerin ardından sıklaştırılan denetimlerde meşale gösterileri, çıplak dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri mercek altına alındı.

2 İŞLETME KAPATILDI

Geçen hafta bu kapsamda 2'si süresiz olmak üzere 14 mekan 3, 7 ve 10 günlük sürelerle kapatıldı. Son olarak İçmeler Mahallesi'ndeki 2 işletme hakkında 3 gün kapatma kararı verildi.

KAPATILAN İŞLETME SAYISI 16'YA ÇIKTI

Böylece turistik ilçede yapılan denetimlerde toplamda 2'si süresiz, 14'ü süreli olmak üzere 16 işletme kapatıldı. Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlenen mekanların işletmecileri, iş yerlerinin önlerine yeniden açılacakları tarihleri yazarak müşterilerini bilgilendirdi.

Denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirten yetkililer, benzer uygulamalarda ısrar eden işletmelerin daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.