Marmaris'te 9 günlük bayram tatilinde 3 bin 250 ton atık toplandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca artan nüfus yoğunluğu nedeniyle belediye ekipleri 7/24 çalışarak 9 günde yaklaşık 3 bin 250 ton atık topladı. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz yürütmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre mesai yaptı.

Yerleşik nüfusun yanı sıra bayram tatilini geçirmek için ilçeyi tercih eden yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluğa karşı önlemler artırıldı. Bu kapsamda 175 saha personeli, üç vardiya halinde görev yaparak ilçe merkezi, turistik mahalleler ve sahil şeridinde temizlik hizmeti sundu.

Ekipler, insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeleri, çocuk parklarındaki oyun gruplarını ve ortak kullanım alanlarını yıkayarak dezenfekte etti.

Çarşı, kordon boyu, yat limanı ve Sevgi Yolu gibi bölgelerde araçlı süpürme çalışmaları yürütülürken, mesire alanları, koylar, yol kenarları ve seyir tepelerinde de çöp toplama faaliyetleri gerçekleştirildi.

"Tüm birimlerimizle sahadaydık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayram süresince yürütülen çalışmaları değerlendirerek, ilçede temizlik ve kamu düzeni açısından önemli bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Vatandaşların ve misafirlerin huzurlu bir tatil geçirmesi için özveriyle çalışıldığını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatili boyunca tüm birimlerimizle sahadaydık. Yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek için yoğun çaba gösterdik. Marmaris'in temizliği ve düzeni için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Sabri Kesen
