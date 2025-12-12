Marmaris'te hastane afet planı tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Marmaris Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi, hastane bahçesinde afet yönetim merkezi oluşturuldu. Tatbikatta senaryo gereği, hastanenin bodrumunda ve ikinci kattaki poliklinikte yangın çıktı, Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Bazı hastaların da kimyasal sızıntıdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, arama kurtarma, sağlık, güvenlik ve kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına, AFAD KBRN ekibi de kimyasal sızıntıya müdahalede etti, ikinci kattaki hastalar tahliye edildi.

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve HAP Başkanı Dr. Mehmet Aziz Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonrası oluşabilecek yapısal hasarlar, yangın, tehlikeli madde maruziyeti, yaralı ve etkilenenlerin yönetimi ile eş zamanlı gelişebilecek güvenlik olaylarının tatbikatta gerçekçi şekilde canlandırıldığını söyledi.

Çoklu senaryo üzerinden yürütülen tatbikatta farklı kodların uygulandığını belirten Tunç, "Birimler arasında koordinasyon, kriz yönetimi, haberleşme ve müdahale süreci test edilmiştir. Paydaş kurumlar işbirliği içerisinde olaylara zamanında müdahale edilmiştir. Hastanemizde, hasta ve çalışan güvenliği öncelikli anlayışla afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, sağlık hizmetini etkin ve hızlı şekilde sunabilmek için bu yapılan eğitim ve tatbikatlarına devam edilecek." diye konuştu.

Tatbikata HAP, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, 112 Acil Servisi, itfaiye, AFAD, AKUT, MAGAME ve UMKE ekipleri de katıldı.