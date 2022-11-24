Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle işe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. İstasyon ve trenlerde uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma sosyal medyadan isyan etti.

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular uzun süre istasyonda beklemek zorunda kaldı. seferlerin durması ve aralıklı olarak yapılması nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

İşe gidiş saatlerinde yaşanan duruma vatandaşlar isyan ederken, pek çok kişi tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Marmaray etiketi kısa sürede gündeme oturdu.

HALKALI-GÖZTEPE SEFERLERİ YAPILAMADI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 07.04'te yapılan paylaşımda "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullandı.

FENERYOLU İSTASYONUNDA SEFERLER AKTARMALI YAPILDI

Saat 08.08'de yapılan açıklamada ise "Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir." denildi.

"SEFERLER AKTARMASIZ VE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Marmaray'dan saat 09.21'de yapılan son açıklamada ise "Sayın yolcularımız; Marmaray seferlerine aktarmasız ve aralıksız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar;