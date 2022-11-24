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Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

Güncel Haberler

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle işe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. İstasyon ve trenlerde uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma sosyal medyadan isyan etti.

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular uzun süre istasyonda beklemek zorunda kaldı. seferlerin durması ve aralıklı olarak yapılması nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

İşe gidiş saatlerinde yaşanan duruma vatandaşlar isyan ederken, pek çok kişi tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Marmaray etiketi kısa sürede gündeme oturdu.

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 07.04'te yapılan paylaşımda "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullandı.

Saat 08.08'de yapılan açıklamada ise "Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir." denildi.

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

Marmaray'dan saat 09.21'de yapılan son açıklamada ise "Sayın yolcularımız; Marmaray seferlerine aktarmasız ve aralıksız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

İşte sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar;

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

İstanbul Marmaray Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Synan Glc:

Ekrem ile herşey çok daha güzel oluyor. Şikayet etmeyin birdahaki seçim Ekreme oylar yine :)

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