Yurdun bazı kesimleri için fırtına uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Eskişehir ve Kütahya'nın güneybatı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden pazar günü gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Eskişehir ve Kütahya'nın güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.