Marmara ve İzmir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde 14 Ağustos 2025'e kadar etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde 2 gün etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
