Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve çevresinde kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Fırtınanın ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevreleri, Manisa'nın batısı, Aydın'ın güney ve batısı, Kırklareli ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Marmara'da yarın akşam saatlerine kadar, Ege kıyılarında cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
