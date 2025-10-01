Haberler

Marmara ve Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için fırtına beklentisi olduğunu açıkladı. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli eseceği belirtilerek, olası ulaşım aksaklıkları için vatandaşlar uyarıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için fırtına beklendiği belirtilerek olası olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, 3 Ekim Cuma günü, sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
