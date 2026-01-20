Marmara Üniversitesi Rektörü Okur, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Okur, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirilmesini anlatan fotoğrafını seçen Okur, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in, "Rastgeldi" adlı fotoğrafını tercih etti.

Okur, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın, "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın, "Beyhude" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in, "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğrafları değerlendiren Prof. Dr. Okur, oylamaya katılmanın heyecanını yaşadığını ve fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirtti.

Fotoğrafların sanatsal boyutu olduğunu ancak seçim yaparken kendisini en çok etkileyen fotoğrafları tercih ettiğini dile getiren Okur, "Hakikaten hepsi birbirinden değerli fotoğraflar. Ben de burada bir seçmen olduğum için mutluyum. Anadolu Ajansımıza ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Okur, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabının da her gördüğünde kendisini heyecanlandırdığını ve kitabı herkese gösterdiğini ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.