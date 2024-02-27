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Marmara Kariyer Fuarı sona erdi

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) sona erdi. Fuarda, çeşitli sektörlerden 1071 firma yer aldı ve öğrenciler iş olanakları hakkında bilgi edindi. Kapanış töreninde göbeklitepe dans gösterisi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) sona erdi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 15 üniversite paydaşlığında gerçekleşti.

Çeşitli sektörlerden 1071 firmanın yer aldığı fuarda, stantları ziyaret eden öğrenciler iş olanaklarıyla ilgili bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı (AA) da açtığı stantta yayınlarını katılımcılara tanıttı, öğrencileri kurumda staj imkanları konusunda bilgilendirdi.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, fuarın kapanış programında yaptığı konuşmada, fuara destek veren üniversite personeli, akademik kadro, öğrencilere ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

1071 firmanın fuara katıldığını belirten Cantürk, "Bir sonrakinde 1453, ardından 1923, sonrada Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılının başlangıcı olan 2023'ü yapacağız. Talebimiz üzerine bize fırsat sunan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne teşekkür ediyorum. Rakam vermiyorum ama katılım hedefimize çok yaklaştığımızı söyleyebilirim." dedi.

Kocaeli Üniversitesinin araştırma üniversitesi ve Türkiye'nin en iyi üniversitesi olacağını anlatan Cantürk, "Bu bize nasip olur olmaz ama Kocaeli Üniversitesi bunu yapacaktır." diye konuştu.

Kapanış töreninde KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan grup "Göbeklitepe Dans Gösterisi" gerçekleştirdi.

Fuar çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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