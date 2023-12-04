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Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem hakkında açıklama

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve Doç. Dr. Doğan Kalafat, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Özener, depremin Marmara'da bir deprem beklediklerini gösterdiğini belirtirken, Kalafat ise endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

BURSA Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat açıklama yaptı. Haluk Özener, Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama Marmara Denizi'nde olan her depremin meydana gelecek olan depremin öncüsü olarak algılamamak gerekir ifadelerini kullanırken, Doğan Kalafat Bizi endişeye sürüklemeyen en önemli kriter ise 5.1'lik ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içinde dağılımıdır. Bu sismolojik açıdan önemlidir. Ümit ederiz ki bu artçı depremler zaman içinde azalır. Şu an için endişe edecek herhangi bir durum yok dedi.

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 10.42 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı noktada 3 dakika sonra saat 10.45'te 4.5 büyüklünde bir deprem daha meydana geldi. 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat açıklamalarda bulundu.

MARMARA DEPREMİ'NİN ÖNCÜSÜ OLARAK ALGILAMAMAK GEREKİR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5.1 büyüklüğünde 5.4 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Bu deprem başta Bursa olmak üzere İstanbul'a kadar farklı illeri etkilemiş durumdadır. Şu ana kadar kırk civarında deprem oldu. Bizim kayıtlarımıza göre depremlerin en büyük artçısı 3.8'dir. Bu depremlerin 9 tanesi 3'ün üzerindedir. Kuzey Anadolu Fayı, Marmara Bölgesi'nde Akyazı'da iki kola ayrılıyor. Bir tanesi; kuzeyden giden kuzey kol, diğeri de güney kol. Güney kol da İznik'in güneyinden geçerek Gemlik Körfezi'nde Marmara Denizi ile birleşiyor. Bu bölge sismik olarak aktif bir yer. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara Denizi'nde olan her depremin meydana gelecek olan depremin öncüsü olarak algılamamak gerekir. Ortalamalara baktığımızda Marmara Denizi'nde yılda 900 tane deprem olmaktadır. 2020 yılından bu yılın 15 Ağustos'una kadar baktığımızda Marmara Bölgesi'nde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu dedi.

ŞU AN İÇİN ENDİŞE EDECEK HERHANGİ BİR DURUM YOK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ise, Kuzey Anadolu Fay zonunun iki tane ana kolu var. Bir tanesi kuzey kol, diğeri ise İznik'in güneyinden Gemlik Körfezi'ne giren ve şu anda da depremin olduğu güney koldur. Bu deprem güney zon içinde küçük bir kırılma sonucunda meydana gelmiş bir depremdir. Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın ana parçalarıyla birebir ilişkisi yoktur. Ama zon içinde küçük bir yırtılma sonucunda meydana gelmiş bir depremdir. Olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bizi endişeye sürüklemeyen en önemli kriter ise 5.1'lik ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içinde dağılımıdır. Bu sismolojik açıdan önemlidir. Şu an için takip ediyoruz. Ümit ederiz ki bu artçı depremler zaman içinde azalır. Şu an için endişe edecek herhangi bir durum yok açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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