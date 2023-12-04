Marmara Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.