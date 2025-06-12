Marmara Denizi'nde 3,5 Büyüklüğünde Deprem

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Marmara Denizi'nde saat 02.33'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre uzaklıkta ve yerin 8,36 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Marmara Denizi'nde saat 02.33'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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