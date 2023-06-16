Marmara Bölgesi'ne Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.