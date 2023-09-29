Marmara Bölgesi'nde Yarın Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin bazı bölgelerinde sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.