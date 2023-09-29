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Marmara Bölgesi'nde Yarın Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin bazı bölgelerinde sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.