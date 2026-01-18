Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 6 dereceye kadar düşerek hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar soğuktan korunmak için kalın giysilerle dışarı çıkmakta. Soğuk havanın etkisi devam edecek.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Aralıklarla kar geçişlerinin yaşandığı Edirne'de soğuk hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte, süs havuzları buz tuttu.
Vatandaşlar, bere, şapka ve şallarla soğuktan korunmaya çalıştı.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığı artmasına rağmen eksi değerlerin üzerine çıkamadı.
Sıcaklığın sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları buz tuttu.
Kırklareli'nde de soğuk hava etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.