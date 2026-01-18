Haberler

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 6 dereceye kadar düşerek hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar soğuktan korunmak için kalın giysilerle dışarı çıkmakta. Soğuk havanın etkisi devam edecek.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Aralıklarla kar geçişlerinin yaşandığı Edirne'de soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte, süs havuzları buz tuttu.

Vatandaşlar, bere, şapka ve şallarla soğuktan korunmaya çalıştı.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı artmasına rağmen eksi değerlerin üzerine çıkamadı.

Sıcaklığın sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları buz tuttu.

Kırklareli'nde de soğuk hava etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
60 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı

60 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı