Marmara Bölgesi'nde Fırtına ve Kar Yağışı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili Tekirdağ'ın bazı kesimleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde ise kar yağışı başladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel İlçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 kmsaat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Uyarının ardından Trakya Bölgesi'nde hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşandı. Hava sıcaklığın Kırklareli'de eksi 4, Edirne eksi 3 ve Tekirdağ'da ise eksi 1 dereceye düştü. Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu, yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı başladı. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Fırtına nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçılar denize açılamadı. Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Bazı yerler beyaza bürünürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bölgede kar yağışı Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü Keşan'da kar tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.