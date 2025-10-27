Haberler

Marmara Bölgesi için Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Marmara Bölgesi için Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Güncelleme:
MGM, Marmara Bölgesi'nde Trakya ve İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), akşam saatlerine doğru İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'A 'FIRTINA' UYARISI

Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Edirne'nin güneyi (Enez, Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç) ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
