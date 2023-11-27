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Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın öğleden sonra kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de güney yönlerden rüzgarın saatte 50-80 kilometre esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın öğleden sonra, kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında, yarın öğleden sonra Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada İstanbul, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de güney yönlerden rüzgarın saatte 50-80 kilometre esmesi beklendiği belirtildi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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