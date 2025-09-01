Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi

Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi
Güncelleme:
Bahamalar bayraklı kruvaziyer, 1855 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Girit Adası'ndan gelen gemide, turistler tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1855 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Girit Adası'ndan gelen 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu İngiliz 1855 yolcu ve 758 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Marella Discovery 2"nin gece saatlerinde Rodos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
