Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, Katar'daki festivale katılacak

Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan, Katar'da düzenlenecek olan uçurtma festivaline katılacak.

Çocuk yaşta başladığı uçurtma tutkusunu sanata dönüştüren 34 yaşındaki Mungan, 38 ülkede katıldığı festivallerle Mardin'in zengin kültürünü dünyaya tanıtıyor.

Mungan, 14-24 Ocak'ta düzenlenecek olan 4. Katar Uluslararası Uçurtma Festivaline katılacak.

Çocukluğundan beri uçurtma sanatıyla ilgilenen Zahit Mungan, yaptığı açıklamada, daha çok kültürel değerleri, objeleri ve hikayeleri uçurtmalarına yansıttığını söyledi.

4. Uluslararası Katar Uçurtma Festivaline Türkiye'ye temsilen davet edildiğini ifade eden Mungan, festival için hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

10 gün sürecek festivalde çeşitli etkinliklerin yapılacağını anlatan Mungan, "Festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak. Dünyanın birçok yerinden uçurtma sanatçıları davet edildi. Ben de Mardin'deki kültürel değerleri ve objelerini yansıtan uçurtmaları orada uçuracağım." dedi.