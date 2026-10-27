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Mardin Midyat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Mardin Midyat'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde akşam saatlerinde Midyat-İdil kara yolu Çayırlı Mahallesi yakınlarında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat- İdil kara yolu, kırsal Çayırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç ile 21 HB 218 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Fadıl Toprak (55), Diyar E. (28), Nesih A. (37) ve Sabri T. (46) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadıl Toprak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Toprak'ın cesedi otopsi için hastane mogruna götürüldü.

Yaralılardan Nesih A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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