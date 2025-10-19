Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali Sanatseverleri Büyüledi

Mardin Kültür Yolu Festivali Sanatseverleri Büyüledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, tarih ve sanatı bir araya getirerek sanatseverleri etkileyici sergilerle buluşturdu. Mardin Müzesi ve Kasımiye Medresesi'nde açılan sergilerde Picasso'nun eserleri ve geleneksel sanatların modern yorumları yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" kapsamında tarihi mekanlar sergilere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 18. durağı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin oldu.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle ikinci gününde devam eden festival kapsamında, Mardin Müzesi Sergi Salonu'nda açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" ile tarihi Kasımiye Medresesi'ndeki "Kuralsız Bağlantılar" sergileri ilgi gördü.

Sanatseverler, tarihi mekanlarda sergileri gezmenin mutluluğunu yaşadı.

"Tüm sanatseverleri ve Mardin'e gelen turistleri sergimize bekliyoruz"

Mardin Müzesi'ndeki serginin küratörü Hazal Paftalı, gazetecilere, sergide Picasso'nun gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış bir çok eserinin yer aldığını belirtti.

Mardin'de ilk kez düzenlenen festival kapsamında sanatseverlere Picasso'nun eserlerini yakından görme fırsatı sunulduğuna işaret eden Paftalı, şöyle konuştu:

"Özellikle de Picasso'nun grafik sanatlara verdiği değeri bu sergide net bir şekilde görebilirler. Kültür yolu festivali Mardin'de ilk defa düzenleniyor, Picasso da Mardin'e ilk defa geliyor. Dolayısıyla Mardinli sanatseverler için aslında önemli bir sergi olacak. Tüm sanatseverleri ve Mardin'e gelen turistleri sergimize bekliyoruz."

Tarihi medresede 23 sanatçıya ait 23 eser sergileniyor

Kasımiye Medresesi'nde de İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından hazırlanan "Kuralsız Bağlantılar" sergisinin küratörü Beste Gürsu ise sanatın kadim şehirlerinden biri olan Mardin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sergide geleneksel sanatların özgün ve modern yorumlarını bir araya getirdiklerini aktaran Gürsu, şöyle konuştu:

"Şu anda Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar Projesi'ni gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi 2025 Kültür Yolu Festivalleri kapsamında getirdiğimiz 5. şehir Mardin. Bu sergide geleneksel sanatlarımızın farklı yorumlarını görüyorsunuz. Bu sergi kapsamında 23 sanatçı ve 23 eser var. Geleneksel sanatlara ve dünya sanatlarına farklı bir bakış açısı getirdiğimize inanıyoruz. Mardin'de olmaktan büyük keyif alıyoruz."

Minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz de Avrupa sanatının bilinen eserlerini minyatür sanatıyla yeniden yorumladıklarını belirterek, "Bu proje kapsamında 21 öğrencimle hazırladığımız koleksiyonu Mardinli sanatseverlerin beğenisine sunduk. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler aldık, Mardin'de bu özel çalışmayı sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergileri gezen Fatoş Çekeceker de her zaman böyle etkinliklerin düzenlenmesi temennisinde bulunarak, "Bu festival şehrimize çok yakıştı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Ramazan Çakmak da festivali çok beğendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
